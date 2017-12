Brasil vence a primeira no Pré-Olímpico Depois de estrear com uma derrota para os Estados Unidos na quarta-feira, o Brasil se recuperou e venceu Ilhas Virgens por 100 a 74, nesta quinta, na segunda rodada do Pré-OIímpico Masculino de Basquete, em Porto Rico. Guilherme foi o cestinha da partida, com 18 pontos. Os pivôs Tiago Splitter e Anderson Varejão tiveram boa atuação, com 14 pontos cada um. As duas primeiras atuações do time do técnico Lula Ferreira foram completamente diferentes. Contra os norte-americanos, o time começou muito bem e chegou a abrir dez pontos no segundo quarto. Depois, os rivais da NBA dominaram completamente a partida e venceram com folga, por 110 a 76. Nesta quinta-feira, o Brasil começou jogando mal e sem vibração contra as Ilhas Virgens. No primeiro quarto, chegou a estar sete pontos atrás e só passou à frente nos segundos finais. No segundo quarto, continuou jogando mal. Só reagiu no fim, quando conseguiu uma seqüência de 11 pontos seguidos, saindo de 32/35 contra para uma vitória parcial por 43/35. O primeiro tempo acabou com dois pontos a mais para o time adversário. No segundo tempo, o Brasil melhorou. Entre os pivôs, Nenê não jogou bem e errou muitos lances livres e arremessos dentro do garrafão. Em compensação, Anderson Varejão voltou a jogar muito bem, acertando arremessos de média distância. Tiago Splitter, o mais jovem do grupo, também teve um ótimo segundo tempo e terminou a partida com 14 pontos e 11 rebotes. O time de Ilhas Virgens não pôde contar com seu principal jogador, o ala Raja Bell, que joga no Dallas Mavericks, da NBA, e que cumpria suspensão. O destaque do time foi o armador Sheppard, com 18 pontos. O Brasil folga na rodada desta sexta-feira e volta à quadra no sábado, às 23 horas de Brasília, contra a Venezuela. Encerra a participação na primeira fase no domingo, no mesmo horário, contra a República Dominicana. Em outro jogo da rodada desta quinta, a Argentina, vice-campeã mundial, recuperou-se da derrota para o México na estréia e arrasou o Uruguai por 91 a 60. Com duas derrotas, o time uruguaio é sério candidato a ser eliminado já na primeira fase. Pelo regulamento, quatro das cinco seleções de cada grupo classificam-se para a segunda fase da competição. O Pré-Olímpico dá três vagas para os Jogos de Atenas, em 2004.