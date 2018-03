Brasil vence a Venezuela por 95 a 94 A seleção brasileira masculina de basquete terminou invicta a fase de classificação do 40º Campeonato Sul-Americano, ao derrotar, neste sábado à noite, a Venezuela, na prorrogação, por 95 a 94 (44 a 45), em Montevidéu, no Uruguai. No tempo normal, houve empate por 85 pontos. O adversário do Brasil na final deste domingo, às 20h30, sai do confronto entre Argentina e Uruguai, que se enfrentam ainda neste sábado à noite.