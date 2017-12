Brasil vence amistoso no basquete Embalada pela conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira masculina de basquete não teve dificuldade para vencer a primeira partida amistosa contra o Uruguai, disputada nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Com o armador Leandrinho e o ala-pivô Nenê, que foram liberados pelas suas equipes na NBA, o Brasil ganhou por 100 a 77. O segundo confronto será disputado domingo, às 10h, com transmissão ao vivo da Rede Globo. No jogo desta sexta-feira, os torcedores compareceram em bom número ao ginásio da Tijuca, no Rio, e fizeram um show à parte incentivando a equipe. No primeiro tempo, o Brasil encontrou dificuldade para superar o adversário, principalmente porque o time sentiu a falta de entrosamento. Cometeu vários erros de passes e também defensivos. Já o Uruguai se beneficiou do aproveitamento das cestas de três pontos de Muro, o cestinha da partida com 21 pontos, um a mais que o ala brasileiro Guilherme. Mesmo assim, a seleção terminou a etapa vencendo por 50 a 46. Mas foi no segundo tempo que a seleção demonstrou sua capacidade tática e técnica. O time voltou à quadra mais concentrado e as jogadas começaram a dar certo, sobretudo, na base da velocidade. No último quarto, os brasileiros apenas administraram a vitória. O técnico Lula destacou que o Brasil apresentou dois comportamentos em quadra. "Foi um time no primeiro tempo e outro no segundo", disse o treinador. "Cometemos muitos erros na primeira etapa e regredimos em relação aos nossos desempenhos nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Já na última etapa evoluímos." A falta de entrosamento da seleção também foi enfatizada por Lula. Ele lembrou que o pouco tempo de treinamento entre os jogadores influenciou na atuação do time, "algo natural e compreensível". Um dos mais animados da seleção, Nenê festejou o fato de ter voltado a jogar na equipe. Considerou seu desempenho satisfatório, já que estava um longo período inativo, por causa de uma contusão na virilha direita. "Estou retornando aos poucos, mas o time está jogando muito bem", frisou o atleta, que defende o Denver Nuggets, da NBA. No domingo, a seleção brasileira embarca para Porto Rico, onde disputará o Pré-olímpico. Na estréia, dia 30, enfrenta o ?Dream Team? dos EUA.