Brasil vence Argentina em amistoso no basquete A seleção brasileira feminina de basquete derrotou a Argentina por 65 a 50, neste sábado, em Barueri (SP), em amistoso de preparação para a disputa da Copa América. Os destaques do Brasil na partida foram a pivô Kelly, que terminou com 14 pontos, e a ala Micaela, com nove pontos e seis rebotes.