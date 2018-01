Brasil vence Argentina por 83 a 39 A seleção brasileira feminina de basquete está "sobrando" na 4ª Copa América-Pré Mundial. Líder do Grupo A, o Brasil venceu nesta quarta-feira a Argentina por 83 a 39 (36 a 19) e vai enfrentar nesta quinta-feira, às 17h, o Canadá, em partida válida pela segunda rodada da competição. A cestinha foi Silvinha com 15 pontos. Cuba e Argentina jogam às 15 horas e México e Chile cumprem tabela às 11h. Hoje, o Canadá perdeu para Cuba, por 70 a 63, na prorrogação, classificando em segundo lugar no Grupo B. Na sexta-feira, o Brasil enfrenta Cuba e a Argentina joga com Canadá. As duas melhores seleções disputam a final a partir das 10h de domingo. As vitórias desta quarta-feira das cubanas e das brasileiras praticamente colocaram as duas equipes na final. "Era um jogo chave para a gente e esperamos pegar o Brasil na decisão", declarou o técnico cubano, José Ramirez Paz, que desde maio, no Campeonato Centro-Americano, não reunia a seleção. O Canadá teve o jogo na mão, hoje, e não conseguiu vencer as cubanas. No último lance (o placar foi zerado), perdia por 57 a 58, mas a lateral Dianne Norman poderia ter liquidado a partida se completasse seus dois lances livres. Acertou o primeiro arremesso e perdeu o segundo. No total da partida, teve 12 lances livres e acertou sete (58% de aproveitamento). Antes, porém, faltando 18segundos para o final, Tamara Sutton-Brown, que atua no Charlotte, na WNBA, também desperdiçou dois lances livres. Na partida, teve 4 tentativas e não acertou nenhuma. O percentual de acerto nesse fundamento do Canadá foi de 55% (12 cestas em 22 tentativas). No último quarto, Cuba fez apenas sete pontos (contra 11 das canadenses) e ficou quase a metade do tempo sem marcar. A primeira cesta saiu das mãos da lateral Milaisy Céspedes faltando 5min50 para o término da parcial. Sete contra cinco - A técnica do Canadá, Bev Smith, aposta na defesa e na auto-confiança para derrotar mais uma vez a seleção brasileira. Foi essa a arma utilizada pela sua equipe para vencer o Brasil no último confronto na Olimpíada de Sydney, em 2000. Na ocasião, reforçado com as principais atletas, venceu a seleção brasileira por um ponto (61 a 60), na fase de classificação. Nos últimos quatro jogos, cada seleção obteve duas vitórias. As canadenses venceram também na semifinal do Pan-Americano de Winnipeg, em 1999, por 56 a 54. O Brasil ganhou no Pré-Olímpico em Havana (66 a 60), em maio de 1999, e na fase de classificação do Pan-americano (70 a 59)."Respeitamos muito o Brasil, mas podemos vencê-lo se acreditarmos em nós mesmas." Na Copa América, o Canadá conta com sete atletas que estiveram em Sydney, e o Brasil, cinco.