Brasil vence Canadá e decide título A Seleção Brasileira Masculina de Basquete venceu o Canadá por 92 a 76 nesta sexta-feira à noite e está com o título da Copa Internacional Eletrobrás praticamente garantido. Para isso, basta vencer o último jogo, neste sábado, contra os Estados Unidos, às 10 horas (com TV Globo). O último confronto entre as seleções brasileira e americana aconteceu no Pré-Olímpico de Porto Rico/2003, quando os norte-americanos superaram o Brasil por 110 a 76. "O nosso objetivo imediato é a Copa América (do dia 24 a 4 de setembro, em São Domingos, na República Dominicana), já visando às vagas para o Mundial do Japão/2006 e para a Olimpíada de Pequim/2008. Estamos formando o time para disputar a vaga olímpica", explicou Lula Ferreira, técnico do Brasil. O cestinha do jogo desta sexta, com 27 pontos, foi Leandrinho. Na partida preliminar, os Estados Unidos ganharam da Argentina por 86 a 78.