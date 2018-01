Brasil vence Colômbia e vai à final do Sul-Americano A seleção brasileira feminina de basquete venceu a Colômbia por 84 a 41, na noite desta sexta-feira, em Assunção, no Paraguai, e garantiu vaga na final do Campeonato sul-americano. As cestinhas do jogo foram Helen e Érika, ambas com 16 pontos. "Sabíamos que ia ser um jogo mais difícil do que os três anteriores. A Colômbia é um time bem armado taticamente e estudou as jogadas do Brasil", comentou Helen. "O importante é que mais uma vez fizemos um bom trabalho de equipe. Independente do adversário na final, vamos entrar com a mesma determinação para vencer e conquistar o título." O Brasil volta à quadra neste sábado, às 22h30 (de Brasília) para enfrentar o vencedor de Argentina x Chile. Nas 29 edições anteriores do torneio, as brasileiras foram campeãs 20 vezes e buscam o 11.º título consecutivo invicto.