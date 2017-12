Brasil vence de novo os Estados Unidos A Seleção Brasileira masculina de basquete venceu mais uma vez os Estados Unidos - a terceira seguida. Nesta terça-feira, a vitória foi garantida com o placar de 91 a 77, na Arena de Brusque, para um público de 4.355 espectadores. Os cestinhas da partida foram Marcelinho e Guilherme, do Brasil, e Scales, dos Estados Unidos, todos com 18 pontos. Agora, nesta quinta-feira, a delegação brasileira embarca para São Paulo onde, no sábado, viaja para a República Dominicana, para disputar a Copa América.