Brasil vence dominicanos no basquete A seleção brasileira de basquete venceu na noite deste domingo a equipe da República Dominicana por 104 a 72. Com a vitória, o Brasil garante a segunda colocação do grupo B do Torneio Pré-Olímpico - os Estados Unidos estão em primeiro. A seleção terminou a rodada eliminatória com três vitórias e uma derrota e, hoje, enfrenta a Argentina às 18 horas. Depois haverá jogos contra Canadá, Porto Rico e México. A equipe precisa terminar pelo menos em quarto lugar na classificação geral para se classificar às semifinais do torneio e disputar uma das três vagas nos Jogos Olímpicos de Atenas do ano que vem.