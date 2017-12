Brasil vence e avança no Sul-Americano juvenil

O Brasil garantiu classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Sul-Americano Juvenil de basquete masculino, disputado na Venezuela. Com a vitória por 74 a 45 sobre o Uruguai, na sexta-feira, o Brasil ficou em primeiro lugar no Grupo B, com quatro pontos. Com isso, já está matematicamente classificado para a próxima fase. A superioridade brasileira ficou evidente no terceiro quarto do jogo, em que o time fez uma parcial de 24 a 2. Vitor Benite foi o destaque brasileiro, com 18 pontos. Vinícius Gábor marcou outros 11. No Grupo A, as seleções da Argentina e da Venezuela também venceram seus jogos e garantiram vagas nas semifinais. Resultados da rodada: Argentina 99 x 35 Peru Venezuela 110 x 36 Colômbia Chile 78 x 39 Equador Brasil 74 x 45 Uruguai Classificação: Grupo A 1.º Venezuela - 4 pontos 2.º Argentina - 4 3.º Colômbia - 2 4.º Peru - 2 Grupo B 1.º Brasil - 4 pontos 2.º Uruguai - 3 3.º Chile - 3 4.º Equador - 2