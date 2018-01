Brasil vence e decide Sul-Americano A seleção brasileira feminina de basquete derrotou, nesta segunda-feira à noite, a Colômbia, por 90 a 60 (56 a 31), pela sexta rodada do Campeonato Sul-Americano, em Villavicenzio, na Colômbia. A ala Micaela foi a cestinha do jogo com 27 pontos. O Brasil, agora, decide o título, nesta terça-feira, às 22 horas (de Brasília) contra a Argentina.