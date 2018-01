Brasil vence e garante vaga no Mundial A Seleção Brasileira masculina de basquete venceu por 80 a 72 a Seleção da República Dominicana, no início desta sexta-feira, pela Copa América, e garantiu sua classificação para o Mundial do Japão. Junto com o Brasil, estão classificados Panamá, Estados Unidos e Venezuela (mais a Argentina, mas por ser a atual campeã olímpica). Agora, o Brasil joga nesta sexta contra a Argentina por uma vitória para garantir a vaga nas semifinais do torneio continental.