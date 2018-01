Brasil vence e vai à final no basquete A seleção brasileira feminina de basquete está na final do Torneio Pré-Olímpico, disputado na cidade mexicana de Culiacán. Na noite deste sábado, o Brasil derrotou o Canadá por 71 a 65 (40 a 36) e garantiu sua presença na decisão contra o vencedor de Cuba x México. Apenas o campeão irá se classificar para a Olimpíada de Atenas, em 2004. O grande destaque da vitória brasileira na semifinal foi, como sempre, a ala Janeth. Ela marcou 31 pontos e ainda pegou 9 rebotes, conduzindo o Brasil à final do Pré-Olímpico. A decisão do título começa às 22 horas, no horário de Brasília.