Brasil vence França na Copa 4 Nações A seleção brasileira de basquete feminino venceu a França por 73 a 65, neste sábado, pela segunda rodada da Copa das Quatro Nações, disputada na Austrália. Como havia perdido para os Estados Unidos na estréia, por 73 a 60, o Brasil precisa de uma vitória sobre as australianas, na segunda-feira, para ir à final do torneio, que serve de preparação para o Mundial da China, a partir do dia 14. No outro jogo deste sábado, os Estados Unidos ganharam da Austrália por 84 a 55 e já garantiram presença na final do torneio. A seleção brasileira já está com o grupo completo para o Mundial e o técnico Antônio Carlos Barbosa tem escalado o time titular com Adrianinha, Helen, Janeth, Cintia Tuiú e Alessandra. Ainda fazem parte do grupo Claudinha, Adriana Santos, Iziane, Micaela, Erica, Silvinha e Kelly.