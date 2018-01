Brasil vence mais uma no basquete A seleção brasileira feminina de basquete venceu a Argentina por 85 a 39 nesta quarta-feira, na rodada que abriu a segunda fase do Campeonato Mundial de Basquete que está sendo realizado na China. As duas equipes integram o Grupo E, que teve ainda a vitória da Austrália sobre a Iugoslávia por 93 a 82. A partida entre China e Espanha, ainda nesta quarta, completa a primeira rodada no grupo. No grupo F os jogos de hoje são os seguintes: Cuba x EUA, França x Lituânia e Coréia do Sul x Rússia.