Brasil vence na estréia do Mundial Não podia ser melhor. A seleção brasileira feminina de basquete fez uma excelente estréia no 14º Campeonato Mundial de Basquete, neste sábado, em Taicang, derrotando a seleção chinesa, que joga em casa, por 85 a 73 (46 a 29). A ala Janeth - que voltará a jogar no Brasil, no Ourinhos, interior de São Paulo, após o Mundial - foi a cestinha da partida, com 22 pontos, apesar de passar grande parte do segundo tempo descansando. A principal marcadora da China, Miao Lije, somou 17 pontos. Neste domingo, às 10h30, o Brasil enfrenta Senegal (com ESPN/Brasil), pelo Grupo B. Neste sábado, as senegalesas perderam para a Iugoslávia por 94 a 66. O Brasil, que iniciou com Adrianinha, Helen, Janeth, Alessandra e Cíntia, deixou a China atordoada no primeiro tempo. Apresentou uma superioridade incrível, com a velocidade de Adrianinha na armação das jogadas, os arremessos precisos de Janeth e o domínio das pivôs, comandadas por Alessandra, sob as tabelas. As chinesas, com Pan Wei, Miao Lije, Sui Feifei, Chen Luyun, Chen Nan, não marcaram com eficiência e foram envolvidas no ritmo ditado pelo Brasil. A diferença no marcador, que chegou a ser de 17 pontos no primeiro tempo, caiu para seis (61 a 55) quando o técnico Antônio Carlos Barbosa fez o revezamento de jogadoras para descansar as titulares. Mas as reservas - entraram Iziane, Silvinha e Kelly - souberam manter o controle da partida, embora a China, que prepara uma nova geração para os Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, tenha apertado na marcação e melhorado no ataque. O Brasil mandou no último quarto. Outros resultados: Argentina 74 x 65 Japão, Austrália 73 x 58 Espanha (Grupo A), Lituânia 92 x 80 Taipé, Estados Unidos 89 x 55 Rússia (Grupo C) e Coréia 124 x 70 Tunísia, França 92 x 61 Cuba (Grupo D).