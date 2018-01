Brasil vence no basquete masculino A seleção brasileira masculina de basquete derrotou, na noite deste sábado, Porto Rico por 90 a 86, em partida válida pelo Mundial de Indianápolis. Com a vitória, a equipe do Brasil, que já havia vencido anteriormente Líbano e Turquia, terminou a primeira fase da competição em primeiro lugar do grupo B, com 100 % de aproveitamento. Os jogos da segunda fase começam já nesta segunda-feira. O Brasil enfrenta a equipe de Angola na primeira rodada e depois, pegará a Iugoslávia e a Espanha.