Brasil vence o Canadá e vai à semi como primeiro do Grupo A

A seleção brasileira feminina de basquete venceu o Canadá por 61 a 45 na noite desta sexta-feira, em Cuiabá (MS), e assegurou a primeira colocação do Grupo A da Copa América. Agora, o Brasil enfrenta na semifinal a seleção de Cuba, às 20h30 deste sábado (com SporTV 2) e o time do técnico Paulo Bassul garante vaga no Mundial de 2010, na República Checa, se vencer - e, assim, ir à final do torneio.

Caso a seleção perca a partida, terá mais uma chance: na disputa de terceiro lugar, que também acontecerá no domingo. A outra semifinal do torneio será entre Argentina (que ficou em primeiro lugar no Grupo B após a vitória por 85 a 81 sobre as cubanas na sexta) e Canadá, às 22h45 também deste sábado. Os dois jogos acontecem no Ginásio Aecim Tocantins.

O JOGO

OS JOGOS EM CUIABÁ FASE FINAL Sábado, 26/9 5.º AO 8.º LUGAR 16 horas - Porto Rico x Venezuela 18h15 - Chile x Rep. Dominicana SEMIFINAIS 20h30 - Brasil x Cuba 22h45 - Argentina x Canadá Domingo, 27/9 15h30 - Decisão do 7.º lugar 17h30 - Decisão do 5.º lugar 19h30 - Decisão do 3.º lugar 21h30 - Final PRIMEIRA FASE CLASSIFICAÇÃO FINAL GRUPO A - 1.º - Brasil, 6 pontos ; 2.º - Canadá, 5; 3.º - Porto Rico, 4; e 4.º - Rep. Dominicana, 3. GRUPO B - 1.º - Argentina, 6 pontos; 2.º - Cuba, 5; 3.º - Chile, 4; e 4.º - Venezuela, 3. JOGOS 1.ª RODADA - Quarta-feira, 23/9 Chile 60 x 94 Cuba Rep. Dominicana 37 x 103 Canadá Porto Rico 34 x 78 Brasil Venezuela 65 x 87 Argentina 2.ª RODADA - Quinta-feira, 24/9 Canadá 70 x 57 Porto Rico Argentina 62 x 57 Chile Brasil 121 x 62 Rep. Dominicana Cuba 95 x 55 Venezuela 3.ª RODADA - Sexta-feira, 25/9 Porto Rico 83 x 44 R. Dominicana Chile 77 x 69 Venezuela Canadá 45 x 61 Brasil Argentina 85 x 81 Cuba

Apesar de fechar a primeira fase com três vitórias em três jogos, a seleção brasileira demonstrou muitas falhas, como falta de movimentação no ataque, marcação falha e precipitação nos arremessos de quadra, em parte atribuída à mescla de jogadoras experientes com jovens que ainda não entraram na filosofia do técnico Paulo Bassul.

Mesmo diante de tais problemas, o Brasil deve conquistar sua vaga ao Mundial e, aí, renovar de vez o plantel, que hoje é comandado pela diretoria Hortência, símbolo máximo da era vitoriosa da seleção, campeã do mundo em 1994.

MARCAÇÃO

A seleção brasileira finalmente encontrou alguma marcação adversária. O Canadá deu muito trabalho nos primeiros dois quartos. E, como o aproveitamento nos arremessos era pífio, o jogo foi para o intervalo com a vantagem brasileira de oito pontos (26 a 18).

Os últimos dois quartos foram melhores. A armação brasileira funcionou um pouco mais, sendo suficiente para fechar o jogo com 16 pontos de vantagem e a primeira vaga do Grupo A assegurada para a disputa da semifinal.

NÚMEROS

O destaque do Brasil foi a experiente Alessandra, com 12 pontos e quatro rebotes, enquanto a jovem Fran ajudou com oito pontos e 12 rebotes. Pelo lado do Canadá, o destaque foi Gabriele Teresa, com 10 pontos.

Nos números coletivos, a seleção teve 40% nos arremessos de dois pontos e 67% nos lances livres, um pouco melhor do que nos dois primeiros jogos. Já o Canadá encontrou mais dificuldades para furar a defesa brasileira e fechou com aproveitamento de apenas 29% nos arremessos de dois pontos.

Atualizado às 10h05 de 26/9 para acréscimo de informações