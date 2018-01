Brasil vence o primeiro amistoso contra a Nova Zelândia A seleção brasileira masculina de basquete começou bem a preparação para o Mundial do Japão, que será disputado a partir do dia 19 de agosto. Neste domingo, depois de apenas 3 dias de treinos, o Brasil venceu o primeiro dos quatro amistosos contra a Nova Zelândia, por 105 a 89, no Ginásio da Tijuca, no Rio. Como perdeu os pivôs Nenê e Baby (ambos jogadores da NBA), que pediram dispensa e não vão ao Mundial, a seleção começa a se adaptar a um novo estilo de jogo, com mais velocidade e menos força dentro do garrafão. Assim, comandado pelo armador Leandrinho, o Brasil manteve sempre uma confortável vantagem sobre a Nova Zelândia na partida deste domingo. O destaque do amistoso foi Leandrinho, que marcou 21 pontos, pegou 3 rebotes e deu 4 assistências - ao lado dele, o técnico Lula Ferreira escalou Marcelinho, Guilherme, Anderson Varejão e Thiago Splitter como titulares. Pela Nova Zelândia, que também vai ao Mundial, o maior pontuador e cestinha do jogo foi Penney, com 28. "Depois de só três dias de treinos, o time começou um pouco travado. Mas melhoramos durante o jogo", admitiu Guilherme. "A vitória não era nem tanto importante hoje. Estamos buscando ritmo de jogo, tentando explorar a principal característica dessa equipe, que é a velocidade", afirmou Marcelinho. As duas seleções voltam a se enfrentar nesta terça-feira, em Brasília. Depois, Brasil e Nova Zelândia jogam em Rio Claro (SP), na quinta, e em São Paulo, na sexta. A estréia brasileira no Mundial será no próprio dia 19, contra a Austrália. Depois, pelo Grupo C do campeonato, as partidas serão contra Catar (dia 20), Turquia (22), Grécia (23) e Lituânia (24).