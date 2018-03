Brasil vence outra no Mundial Sub-21 A seleção brasileira feminina de basquete venceu a República Checa por 89 a 57 (37 a 34), nesta quarta-feira, na última rodada da fase de classificação do 1º Campeonato Mundial Sub-21. As cestinhas foram as brasileiras Érika e Flávia, com 20 e 18 pontos, respectivamente. O Brasil terminou a fase em segundo lugar no grupo A, com nove pontos (4 vitórias e uma derrota). Agora, na sexta-feira, irá enfrentar nas quartas-de-final a Rússia, terceira colocada da chave B (oito pontos, com 3 vitórias e duas derrotas).