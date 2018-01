Brasil vence outra no Sul-Americano O Brasil conquistou, nesta quarta-feira, a quinta vitória no Campeonato Sul-Americano de Basquete, em Valdivia, no Chile. Já pela fase decisiva da competição, a seleção venceu a Colômbia por 97 a 66 (53 a 27), com 31 pontos do lateral Vanderlei. Na última partida da fase de classificação, terça-feira, o Brasil havia superado o Chile por 86 a 70. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, contra o Peru, às 14 horas (de Brasília). Os dois primeiros colocados, na soma de pontos das duas fases, decidem o título no domingo.