Brasil vence Panamá e mantém 1.º lugar na Copa América

Sem muita dificuldade, a seleção brasileira venceu o Panamá por 84 a 64 na noite deste domingo, na última partida da primeira fase da Copa América, que classifica os quatro primeiros colocados ao Mundial de 2010, na Turquia.

O resultado mantém o Brasil com 100% de aproveitamento e, com as quatro vitórias conquistadas, a primeira posição do Grupo B, dando-lhe a vantagem de começar a segunda fase diante do quarto colocado do Grupo A, que é o México. A partida acontece nesta terça-feira, às 19h30. Já o Panamá pegará Porto Rico.

Favorito ao título, a seleção brasileira encontrou um Panamá disposto a incomodar, com jogadas ríspidas debaixo do garrafão com o intuito de desestabilizar a dupla formada por Tiago Splitter e Anderson Varejão. A tática deu certo nos dois primeiros quartos, fazendo com que a partida ficasse acirrada, mas com pequena vantagem para o Brasil.

OS JOGOS DA COPA AMÉRICA FASE CLASSIFICATÓRIA Quarta-feira, 26/8 Ilhas Virgens 62 x 88 Uruguai República Dominicana 68 x 81 Brasil Venezuela 85 x 69 Argentina México 81 x 66 Porto Rico Quinta-feira, 27/8 Panamá 88 x 100 República Dominicana Canadá 95 x 40 México Brasil 87 x 67 Venezuela Porto Rico 85 x 74 Ilhas Virgens Sexta-feira, 28/8 Argentina 67 x 76 Brasil Ilhas Virgens 67 x 87 Canadá Venezuela 71 x 80 Panamá Uruguai 54 x 71 Porto Rico Sábado, 29/8 México 80 x 63 Ilhas Virgens Canadá 69 x 71 Uruguai República Dominicana 78 x 73 Venezuela Panamá 55 x 80 Argentina Domingo, 30/8 Uruguai 54 x 49 México Brasil 84 x 64 Panamá Argentina 89 x 87 República Dominicana Porto Rico 90 x 70 Canadá SEGUNDA FASE Terça-feira, 1/9 14h30 - Uruguai x República Dominicana 17 horas - Canadá x Argentina 19h30 - México x Brasil 22 horas - Porto Rico x Panamá Quarta-feira, 2/9 14h30 - Brasil x Canadá 17 horas - Panamá x Uruguai 19h30 - Argentina x México 22 horas - República Dominicana x Porto Rico Quinta-feira, 3/9 14h30 - Canadá x Panamá 17 horas - México x República Dominicana 19h30 - Uruguai x Brasil 22 horas - Porto Rico x Argentina Sexta-feira, 4/9 14h30 - Panamá x México 17 horas - Argentina x Uruguai 19h30 - República Dominicana x Canadá 22 horas - Porto Rico x Brasil SEMIFINAIS Sábado, 5/9 19h30 - 2.º classificado x 3.º classificado 22 horas - 1.º classificado x 4.º classificado DECISÃO DE 3.º LUGAR Domingo, 6/9 19h30 - Perdedor do 1.º x Perdedor do 2.º FINAL Domingo, 6/9 22 horas - Ganhador do 1.º x Ganhador do 2.º

Mas, como acontecera em partidas anteriores, os jogadores brasileiros mostraram boa capacidade de adaptação ao jogo adversário e, numa troca constante de posição, conseguiram abrir vantagem no terceiro período, vencido por 28 a 14. "Voltamos com mais força no terceiro período. O time do Panamá é forte, e uma vitória sobre eles era fundamental para nós", afirmou Leandrinho.

O bom jogo no começo do segundo tempo deu a vantagem no placar de 20 pontos, que foi suficiente para assegurar a vitória brasileira, mas pontos negativos merecem ser destacados. O técnico Moncho Monsalve viu, mais uma vez, a seleção errar em jogadas tolas e se precipitar com arremessos sem ângulo e proteção no garrafão. Por sorte, o rival também errava em demasia.

TREINO

Como os 20 pontos eram suficientes para vencer, Moncho Monsalve deu nova oportunidade para alguns reservas, que entraram em quadra durante o quarto período. JP Batista foi o destaque, com boa movimentação e quatro pontos.

NO MESMO RITMO

O cestinha do jogo foi Leandrinho, com 17 pontos, mas mais três jogadores terminaram a partida com mais de 10 pontos: Anderson Varejão e Marcelinho Huertas, com 15 pontos, e Tiago Splitter, com 10.

Outro destaque foi o aproveitamento nos arremessos de três pontos: 47%, com nove acertos em 19 tentativas. Já os lances livres voltaram a ser um problema, com aproveitamento de apenas 65%.

PROBLEMAS

Cestinha do Brasil na primeira fase, o ala/armador Leandrinho, do Phoenix Suns, está com uma lesão na mão direita e teve de jogar no sacríficio. "Eu vou jogar não importa o que acontecer. Eu vim para a seleção para conquistar os resultados", disse o jogador.

O técnico Moncho Monsalve, no entanto, prega cautela. "Ele [Leandrinho] jogou com muita vontade, mas é preciso ter calma e analisar o que é melhor fazer para o restante da competição'.

OS MELHORES

Apesar de fechar a primeira fase com a melhor campanha, Moncho Monsalve não dá o favoritismo ao Brasil. "Vejo a República Dominicana e Porto Rico, pelo talento que possuem, como as duas seleções favoritas ao título. Também acho que Canadá e Argentina são times perigosos e darão muito trabalho na segunda fase."

Sobre a ordem dos adversários na segunda fase, que serão os times do Grupo A, Moncho foi objetivo. "Pouco me importa qual será a ordem. Nós temos de vencer se realmente queremos uma vaga no Mundial. Não tem escolha".

(atualizado às 9h59 de 31/8 para acréscimo de informação)