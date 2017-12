Brasil vence Porto Rico e garante vaga O Brasil precisou de um tempo normal e mais uma prorrogação para confirmar sua vaga no Mundial de Basquete Masculino de Indianápolis/2002. A seleção do técnico Hélio Rubens venceu nesta quinta-feira o já classificado Porto Rico por 89 a 80 pela segunda fase da Copa América - Pré Mundial de Neuquén (sul da Argentina). A equipe divide as primeiras colocações com Argentina, Porto Rico e Canadá com dez pontos, todos classificados. Panamá, com nove, e Venezuela, com oito, brigam pela última vaga para o Mundial de Indianápolis.