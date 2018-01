Brasil vence quarto e último amistoso contra a Nova Zelândia A seleção brasileira masculina de basquete fechou a série de quatro partidas amistosas contra a Nova Zelândia com mais uma vitória. A equipe dirigida pelo treinador Lula Ferreira ganhou dos rivais nesta sexta-feira por 90 a 80, no Ginásio do Paulistano, em São Paulo. Antes do confronto na capital paulista, que serviu como preparação para a disputa do Mundial do Japão, o Brasil já havia superado a equipe da Oceania nas outras três partidas realizadas ao longo da semana - 105 x 89 (domingo), 101 x 83 (terça) e 95 x 83 (quinta). O cestinha da partida foi o ala Guilherme, que anotou 21 pontos. Ele também se destacou ao pegar quatro rebotes. O ala-pivô Anderson Varejão, que deixou a quadra na quinta-feira por causa de uma torção no tornozelo direito, disputou a partida sem nenhum problema. O jogador do Cleveland Cavaliers, da NBA, anotou três pontos e capturou cinco rebotes. Os maiores pontuadores do lado neozelandês foram Bradshaw e Penney, ambos com 17 pontos. Antes de disputar o Mundial do Japão, que começa no dia 19 de agosto, os brasileiros irão disputar o Torneio Super Four, na Argentina. A competição vai acontecer em Buenos Aires, nos dias 30 e 31 deste mês, e terá a presença da seleção local, da Venezuela e da Nova Zelândia. A equipe de Lula Ferreira ainda fará um amistoso com os Estados Unidos, na China, no dia 8, e disputará a 2ª Copa Stankovic, também na China, contra Alemanha, Austrália, China, França e Grécia (10 a 15 de agosto). O Brasil fará a sua estréia no Mundial diante da Austrália, no dia 19, em Hamamatsu, pelo Grupo C. Os outros membros da chave são Grécia, Lituânia, Catar e Turquia. A equipe nacional não poderá contar com os pivôs Nenê (Denver Nuggets) e Baby (Utah Jazz), uma vez que os dois atletas da NBA pediram dispensa.