Brasil vence Uruguai na Copa América A Seleção Brasileira Masculina de Basquete venceu o Uruguai nesta terça-feira por 89 a 69, na abertura da segunda fase da Copa América em São Domingos, na República Dominicana, que vale quatro vagas para o Mundial do Japão/2006. Se vencer Porto Rico nesta quarta, às 17h30 (com SporTV e ESPN Brasil), o Brasil garante vaga nas semifinais. Na preliminar desta terça, deu zebra: a Argentina foi derrotada pelo Panamá: 89 a 84. No primeiro quarto, o time brasileiro esteve acomodado e desconcentrado. Errou lance livre e chutes de três, defendeu mal. Abriu dois pontos de vantagem no início e perdeu por dois pontos no segundo quarto. No terceiro quarto, o Brasil acordou, com o contra-ataque mais consistente do time titular - Leandrinho, Marcelinho, Guilherme, Tiago Splitter e Murilo. Em poucos segundos, virou a partida abriu dez pontos (52 a 42), com boa atuação do armador Leandrinho, cestinha com 27 pontos. Outro destaque do Brasil foi o ala/pivô Tiago Splitter, que conseguiu um "double-double" (quando o jogador alcança dois dígitos em dois fundamentos): 22 pontos e 12 rebotes. Splitter não gostou do desempenho do Brasil, dirigido pelo técnico Lula Ferreira. "Faltou agressividade, intensidade, poder de concentração. Perdemos o controle do jogo", analisou o jogador, que terá uma árdua tarefa contra Porto Rico. Ele terá de marcar o pivô Peter Ramos, de 2,22 m. Splitter é 11 centímetros mais baixo.