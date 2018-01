Brasil vence Uruguai no basquete O Brasil venceu o Uruguai por 75 a 62, nesta sexta-feira à noite, no Campeonato Sul-Americano Adulto Masculino de Basquete, em Valdivia, no Chile. Foi a sétima vitória consecutiva dos brasileiros, que voltam à quadra neste sábado, às 22 horas de Brasília, para enfrentar a até agora invicta Argentina, com transmissão ao vivo da ESPN Internacional. As duas seleções que somarem o maior número de pontos decidem o título no domingo, às 22 horas.