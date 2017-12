Brasil vence Venezuela e pega dominicanos A seleção brasileira conseguiu a segunda vitória no Pré-Olímpico de Basquete, que está sendo disputado em San Juan, Porto Rico, ao bater a Venezuela por 96 a 89. Na rodada anterior, a equipe do técnico Lula havia vencido as Ilhas Virgens. O Brasil volta a quadra neste domingo para enfrentar a República Dominicana. Se vencer, garantirá a segunda colocação no Grupo B, atrás dos Estados Unidos, que ontem venceram Ilhas Virgens, por 113 a 55.