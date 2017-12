Brasil vence Venezuela no basquete A seleção brasileira masculina de basquete venceu a Venezuela por 92 a 89, na noite desta sexta-feira, pela segunda rodada da Copa América Masculina, que está sendo realizado em Neuquén, na Argentina. Com esse resultado o Brasil soma quatro pontos ganhos na competição que vale vaga no Mundial. Os brasileiros voltam à quadra neste sábado, às 22 horas de Brasília, para enfrentar o Uruguai pela terceira rodada, com transmissão ao vivo da ESPN Internacional. No último confronto entre as duas seleções, mês passado no Sul-Americano de Valdivia (Chile), o Brasil venceu com facilidade por 75 a 62.