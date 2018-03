Brasil vence Venezuela pelo Sul-Americano de basquete

A seleção brasileira feminina de basquete conquistou sua quarta vitória em quatro partidas no Campeonato sul-americano da modalidade, disputado em Loja, no Equador. O time comandado por Paulo Bassul massacrou a Venezuela por 106 a 40. A cestinha da partida foi a ala-armadora Karla, com 22 pontos. "A diferença no placar é fruto do nosso empenho dentro de quadra. Jogamos com determinação e garra. Estamos trabalhando forte para conseguir um bom resultado aqui no Sul-Americano e chegar bem preparadas no Pré-Olímpico Mundial da Espanha", disse a jogadora. O Brasil fecha a participação na primeira fase contra o Chile, às 20h30 desta quarta-feira. Na quinta, a equipe decide o título da competição contra o vencedor do confronto entre Argentina e Venezuela.