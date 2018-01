Brasil x Argentina na final do basquete Brasil e Argentina vão fazer a final da Copa América de Basquete Masculino, que está sendo disputado na República Dominicana. O Brasil garantiu sua classificação ao vencer os Estados Unidos por 93 a 75 e vai em busca de um título inédito. A Argentina, por sua vez, derrotou a Venezuela na semifinal, por 104 a 93. Os argentinos, atuais campeões da Copa América, encontraram alguma dificuldade nas três primeiras parciais, mas souberam se impor no último quarto, principalmente nos arremessos de três pontos. A decisão começa às 22h deste domingo (horário de Brasília), em Santo Domingo. O time brasileiro conseguiu a vaga na final com um basquete de alto nível. A equipe do técnico Lula Ferreira dominou a partida e manteve a vantagem no placar em todos os períodos (venceu o primeiro tempo por 25 a 17, o segundo por 26 a 24, o terceiro por 23 a 19 e o quarto e último por 19 a 15). O cestinha da partida, inclusive, foi Marcelinho, com 19 pontos. ?Foi a nossa melhor partida, o time cresceu no jogo. Dominamos, jogamos contra um adversário forte, anulamos o ataque e exploramos os erros da defesa. Estamos de parabéns. Esta possível conquista vai ter muito valor para a gente?, disse Marcelinho. Lula Ferreira avalia a vitória sobre os EUA como uma demonstração de que o time realmente está no caminho. ?Quando você chega num jogo de decisão, não pode errar nem perder. O time precisa jogar na hora decisão. Alertamos que essa partida era uma decisão para 2007, jogamos pensando numa vaga olímpica, esse time deve ser o que vai disputar o Pré-Olimpíco. São jogadores que estão colaborando com o time e amadurecendo para jogar lá.? Operação - O pivô Anderson Varejão, que fazia parte do grupo brasileiro que está na disputa desta Copa América, foi operado neste sábado em Cleveland (EUA) no ombro direito. Ele sofreu uma contusão na primeira fase do torneio e foi cortado. O prazo de recuperação é de 4 meses.