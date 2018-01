Brasileiras dizem que torcida foi fundamental na vitória Depois da grande vitória sobre a República Checa, por 75 a 51, nesta quarta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, as jogadoras da seleção brasileira foram unânimes em apontar o principal responsável pelo resultado: a torcida. O público empurrou o time do Brasil em quadra e o ajudou a garantir vaga na semifinal do Mundial Feminino de Basquete - enfrenta a Austrália nesta quinta, a partir das 15h15. Segundo a Polícia Militar, 9 mil pessoas foram ao Ginásio do Ibirapuera para acompanhar o Brasil nesta quarta-feira. ?A torcida fez a República Checa tremer na base", contou a ala Janeth, que jogou mesmo com uma contusão no tornozelo direito. "Dor no pé? Nem lembrei. É um campeonato de três dias, começou hoje.? ?Aperta que elas estão gelando?, gritava Iziane para as companheiras, especialmente no segundo quarto da partida, quando o Brasil arrasou as checas vencendo por 27 a 9 e abrindo a vantagem que definiu o jogo. ?Elas perdiam bola, davam na nossa mão, amarelaram, se assustaram. Não estão acostumadas. Lá a torcida não faz tanto barulho?, disse Iziane, que jogou no USK Blex, de Praga, na República Checa. ?O público foi o sexto jogador.?