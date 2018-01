Brasileiro confirma acerto com Lakers O Los Angeles Lakers confirmou nesta segunda-feira a contratação do ala brasileiro Jefferson Sobral. Jefferson jogou na equipe de Ribeirão Preto durante a temporada de 2001-02 e em 40 partidas obteve médias de 7,2 pontos, 2,6 rebotes e 1,2 assistências por jogo. Jefferson é o segundo brasileiro contratado por uma equipe da NBA para participar da temporada 2002-03 da liga. Nenê Hilário foi contratado pelo Denver Nuggets em julho desse ano, após ter sido selecionado por New York com a sétima escolha do Draft de 2002, e repassado para Denver em uma transação na mesma noite. De acordo com as regras do time, os termos do contrato não foram divulgados.