Brasileiro Leandrinho volta, mas Raptors perde para Bucks na NBA

MILWAUKEE - O brasileiro Leandrinho retornou às quadras, mas não conseguiu impedir a derrota do Toronto Raptors diante do Milwaukee Bucks, por 92 a 74, na última terça-feira. O ala-armador, que não atuava desde o dia 15 de janeiro por conta de uma lesão na coxa direita, teve atuação discreta: em 25 minutos marcou oito pontos.

O cestinha da partida foi o pivô italiano Andrea Bargnani, do Raptors, com 23 pontos. Pelo lardo do Bucks, o ala-armador John Salmons foi o maior pontuador, com 17 pontos. Corey Maggette e Andrew Bogut também foram importantes, com 16 e 14 pontos, respectivamente.

Se Leandrinho não foi bem, LeBron James foi um dos destaques da noite na NBA. O ala do Miami Heat anotou 41 pontos, além de 13 rebotes e oito assistências, no triunfo de sua equipe diante do Indiana Pacers, por 117 a 112.

Com isso, o Heat segue com a segunda maior série invicta da liga norte-americana de basquete: com sete vitórias seguidas - atrás apenas do Dallas Mavericks, que não perde há nove partidas.

Chris Bosh e Dwyane Wade, com 19 e 17 pontos, respectivamente, contribuíram para a vitória diante do Pacers, que teve o pivô Roy Hibbert, que anotou 20 pontos e dez rebotes, como destaque.

Apesar do bom retrospecto do Miami, a melhor campanha da NBA segue sendo a do San Antonio Spurs. A equipe do Texas derrotou o Detroit Pistons, por 100 a 89, fora de casa, e chegou à sua 43.ª vitória em 51 jogos.

O pivô brasileiro Tiago Splitter atuou por apenas um minuto e não marcou pontos. O cestinha do Spurs foi Tony Parker, com 19 pontos, mas o destaque ficou por conta de DeJuan Blair, que conseguiu um "double-double", com 18 pontos e 12 rebotes.

Pelo lado do Pistons, o maior pontuador foi o armador reserva Will Bynum, com 21 pontos. O ala-pivô Greg Monroe também teve boa exibição e anotou um "double-double", com 14 pontos e 13 rebotes.

Confira os resultados de terça-feira na NBA:

Atlanta Hawks 83 x 117 Philadelphia 76ers

Orlando Magic 101 x 85 Los Angeles Clippers

Detroit Pistons 89 x 100 San Antonio Spurs

Miami Heat 117 x 112 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 92 x 74 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 101 x 105 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 108 x 112 Minnesota Timberwolves

Partidas desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Charlotte Bobcats

New Jersey Nets x New Orleans Hornets

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Denver Nuggets