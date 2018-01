Brasileiro suspenso 2 anos por doping O pivô brasileiro Rafael Araújo, o Baby, foi suspenso por 2 anos pelo uso de doping durante a disputa do 14º Campeonato Mundial de Basquete Masculino, setembro, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Convocado de última hora pelo ténico Hélio Rubens, para o lugar do contundido Nenê, o jogador de 22 anos pouco atuou na competição, mas foi flagrado no exame antidoping - a substância encontrada em seu organismo foi a nandrolona, um esteróide anabolizante. A Federação Internacional de Basquete (Fiba) informou a Confederação Brasileira da punição nesta terça-feira. Segundo a entidade, Baby só poderá voltar a jogar competições oficiais no dia 10 de setembro de 2004, pois ele foi flagrado no jogo contra a Espanha, durante a disputa do 5º lugar do Mundial. Como atua nos Estados Unidos, país onde as competições não são ligadas à Fiba ? a USA Basketball é quem manda ?, Baby tem chances de continuar jogando pela Universidade Brigham Young, onde está há um ano. Mas suas atividades ficariam restritas aos EUA, já que todas as outras entidades são subordinadas à Federação Internacional.