Brasileiro tem boa estréia no Lakers Em sua primeira partida na NBA, Jefferson Sobral teve uma boa participação no jogo em que os Lakers perderam o clássico de Los Angeles para os Clippers, por 101 a 99, na abertura da pré-temporada do campeonato. Ainda em período de testes nos atuais tricampeões da liga norte-americana de basquete, o ala brasileiro de 22 anos esteve 15 minutos em quadra, marcou 4 pontos (dois em lances livre e outros dois num dos três arremessos que fez) e ainda pegou um rebote defensivo. Jefferson ainda não tem presença garantida no campeonato da NBA que começa dia 29 de outubro. Até lá, ele participará dos jogos da pré-temporada para buscar uma vaga no elenco do Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O?Neal. O outro brasileiro da NBA vive situação diferente. Nenê já está contratado pelo Denver Nuggets e tem boas chances, inclusive, de ser um dos titulares da equipe no campeonato. Sua estréia na liga será nesta quinta-feira, em jogo contra Dallas Mavericks, também pela pré-temporada.