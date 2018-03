Brasileiros da NBA estréiam contra Spurs A temporada 2003/2004 da NBA começará dia 28 de outubro com o jogo entre o Los Angeles Lakers e o Dallas Mavericks, dois grandes favoritos ao título, segundo a tabela divulgada nesta terça-feira. Os dois brasileiros da liga estrearão contra o atual campeão, o San Antonio Spurs. O Phoenix, de Leandrinho, pega o time de Tim Duncan no dia 28. No dia seguinte, é a vez do Denver Nuggets, de Nenê. O ala LeBron James, nova sensação da NBA, estréia pelo Cleveland Cavaliers contra o Sacramento Kings, dia 29 de outubro.