Brasileiros em destaque na NBA 2003-2004 Quando a bola vermelha subir amanhã, às 23h, para o início de San Antonio Spurs e Phoenix Suns e da temporada 2003/2004, o Brasil estará conquistando seu maior espaço até hoje na NBA. Pela primeira vez, dois times com brasileiros inscritos em seus elencos vão se enfrentar em uma partida da liga. Mesmo com a frustração de não conseguir a classificação para a Olimpíada de Atenas/2004, o basquete nacional terá três atletas na NBA, com chances reais de ter o número dobrado no ano que vem. De mero espectador do maior espetáculo de basquete do mundo, o torcedor brasileiro vai virando torcedor dos atletas do seu país. Leia mais no Jornal da Tarde