Brasileiros mais respeitados na NBA Os brasileiros estão ganhando cada vez mais espaço e respeito na liga norte-americana. O ala/pivô Nenê, de 21 anos, foi quem deu o pontapé inicial. Ele é o "veterano" dos brasileiros e defenderá a camisa do Denver Nuggets pela terceira temporada consecutiva. Titular na temporada passada, desta vez terá menos espaço por causa da chegada de Kenyon Martin, que era do New Jersey Nets. A equipe se classificou para os playoffs na temporada anterior e deve repetir a pose nesta temporada. "As chances de chegar aos playoffs são ótimas", disse Nenê. O armador Leandrinho, de 22 anos, fará sua segunda temporada com a camisa do Phoenix Suns. Na primeira, virou titular depois da saída de seu "melhor amigo" Stephon Marbury para o New York Knicks. Com a chegada do craque Steve Nash, ex-Dallas Mavericks, os seus minutos em quadra diminuirão. "Não estou preocupado com isso. Sou novo ainda, tenho consciência de que ainda tenho muito que aprender. O que me deixa mais tranqüilo é o apoio que recebo dos técnicos." Quem teve uma temporada conturbada foi o ala Alex Garcia, do New Orleans Hornets. Ele passou quase um ano na lista de lesionados no seu ex-time, o San Antonio Spurs, e só conseguiu participar de duas partidas. O técnico Gregg Popovich, dos Spurs, contava com Alex para a nova temporada, mas ele foi contratado pelo New Orleans. "Fiquei muito triste porque não pude fazer nada em San Antonio. Mas este ano está sendo diferente, estou me sentindo muito bem e treino duro todos os dias para melhorar minha condição física e ter oportunidade de jogar", disse Alex por email ao à Agência Estado. As expectativas de Alex são enormes para temporada. Ele quer se firmar na equipe, continuar trabalhando duro e aproveitar as oportunidades que lhe forem dadas. "Só assim vou ganhar mais tempo de jogo." Alex já está adaptado à nova cidade e atravessa uma fase feliz na vida pesoal. Além de estar no melhor basquete do mundo, ele está ao lado da sua família - a mulher Camila e a filha recém-nascida Ana Lívia. O pivô Rafael "Baby" Araújo foi uma das grandes surpresas do draft (vestibular da NBA) este ano. Foi o jogador estrangeiro melhor escolhido no sorteio - o oitavo na primeira rodada. Antes de chegar à NBA, ele teve uma carreira bem-sucedida na Universidade Bringham Young, em Utah. Dieta - Desde que chegou ao Canadá as cobranças sobre Baby aumentaram. Perdeu 10 quilos para ficar mais veloz e ágil na quadra - antes pesava 132 quilos. "Sei que preciso treinar bastante e jogar bem. Agora ainda mais, porque a responsabilidade é maior. Baixei um pouco de peso para me encaixar melhor no esquema do Toronto." Ansioso para estréia, na quarta-feira, contra o Houston Rockets, Baby aponta Detroit, Minnesota, Sacramento, Indiana, Miami, San Antonio, New Jersey e Lakers como favoritos ao título. "Mas o Toronto vai incomodar todo mundo nesta temporada", garante. Outro pivô brasileiro escolhido no draft foi Anderson Varejão, que estava no Barcelona, da Espanha. Foi escolhido pelo Orlando Magic no primeiro turno da segunda rodada, em julho. Um mês depois, foi transferido para o Cleveland Cavaliers.