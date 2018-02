Brasileiros perdem na rodada da NBA Os jogadores brasileiros que estiveram em quadra nesta última rodada da NBA não têm o que comemorar. Nos jogos deste domingo à noite, o Denver Nuggets, onde atua Nenê Hilário, caiu diante do New York Knicks por 107 a 96. O brasileiro jogou apenas 3 minutos e marcou 2 pontos e fez 1 rebote. Já o Washington Wizards derrotou o New Orleans Hornets por 88 a 69. Alex Garcia jogou 18 minutos e marcou seis pontos, roubou duas bolas e fez um rebote. Confira os demais resultados: Toronto Raptors 98 x 106 Miami Heat, Philadelphia Sixers 107 x 101 Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers 98 x 88 Utah Jazz, Golden State Warriors 99 x 87 Charlotte Bobcats e Los Angeles Lakers 105 x 98 Orlando Magic.