Brasileiros se destacam, mas não vencem na NBA O ala-armador Leandrinho foi um dos melhores em quadra, mas não conseguiu evitar a derrota do Phoenix Suns para o Los Angeles Lakers, por 109 a 89. O brasileiro marcou 16 pontos em 37 minutos, acertando 6 de 13 arremessos de quadra. Ele Também anotou dois rebotes, três assistências e uma roubada de bola. Com 43 pontos, o ala-armador Kobe Bryant ajudou na classificação do Lakers para os playoffs. Outro jogador brasileiro com boa atuação foi Anderson Varejão, mas sua equipe, o Cleveland Cavaliers, também perdeu: 104 a 92 para o Washington Wizards. Varejão fez 14 pontos em 23 minutos, com 4 de 5 arremessos e 4 de 6 lances livres. Ele pegou nove rebotes e roubou uma bola. NBA se aproxima dos playoffs O New Jersey Nets carimbou seu passaporte para a fase decisiva da Liga Norte-americana de Basquete profissional com uma vitória por 95 a 93 sobre o Boston Celtics. O Nets, campeão da Divisão Atlântico, venceu oito vezes nas últimas dez rodadas. O Celtics, ao contrário, acumula oito derrotas nos últimos 10 jogos. O time de Boston perdeu pela quarta vez seguida e deu adeus às suas chances na competição. O Mavericks manteve as chances de terminar a temporada regular da NBA como campeão da Conferência Oeste com a vitória por 111 a 95 sobre o Utah Jazz, com o ala alemão Dirk Nowitzki marcando 22 pontos (14 deles em lances livres). Para chegar ao título da Conferência, a equipe de Dallas agora precisa vencer o Los Angeles Clippers, na quarta-feira, e torcer para o San Antonio Spurs perder para o Jazz, nesta segunda-feira, e para o Houston Rockets, na quarta. O time alcançou a 60ª vitória na campanha, igualando a sua marca na temporada 2002-03. O Jazz, com a derrota, está fora dos playoffs. Já o Sacramento Kings se classificou para os playoffs da NBA pela oitava temporada consecutiva. O armador Mike Bibby, com cinco cestas de três pontos e um total de 23 pontos, liderou o time na vitória por 96 a 79 sobre o New Orleans Hornets. O Seattle SuperSonics surpreendeu o Los Angeles Clippers em seu último jogo pela temporada regular dentro de casa, com uma vitória por 114 a 98. O time de Los Angeles não tem mais chance de empatar com o Memphis Grizzlies no quinto lugar da Conferência Oeste. Foi a quarta derrota em seis jogos.