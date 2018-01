Brasileiros voltam a se enfrentar na NBA No primeiro confronto brasileiro na pré-temporada da NBA, que vai até o dia 24, o Denver Nuggets do ala/pivô Nenê Hilário derrotou o Phoenix Suns, do armador Leandro Barbosa, o Leandrinho por 113 a 100, na quinta-feira em Denver. Neste sábado as equipes voltam a se enfrentar, em Phoenix. "Estou aguardando este confronto com uma enorme expectativa, pois perdemos as duas primeiras partidas (contra o New Jersey e Denver Nuggets). Vamos tentar dar o troco no Denver com o apoio da nossa torcida", disse Leandrinho. O confronto esperado em quadra entre os jogadores não aconteceu. Nenê entrou como titular e atuou 23 minutos, marcou sete pontos e apanhou cinco rebotes e duas assistências. Leandrinho entrou no terceiro quarto e atuou por 21 minutos, fez cinco pontos e foi o melhor do time em número de assistências, fez seis e apanhou um rebote. "Não estivemos em quadra no mesmo tempo, mas me senti feliz por estar jogando contra a equipe do Nenê, que é um amigo e um excelente jogador", falou Leandrinho. A primeira cesta do armador foi muito comemorada pela comissão técnica e pelos jogadores do Phoenix. Quando faltavam nove segundos para chutar no garrafão, ele fingiu dar uma finta. Enquanto os jogadores do banco gritavam "go, go" ele voltou para arremessar. Foi abraçado por Stephon Marbury, um dos melhores armadores da NBA e pelo técnico do Phoenix Suns, Frank Johnson. "O Frank está me dando uma oportunidade grande e preciso aproveitar. Estou pegando o ritmo dos jogos, me acostumando com a forma de atuar. Ele disse que subi mais três degraus", disse Leandrinho. Nenê Hilário está entusiasmado para a sua segunda temporada na NBA, que começa no dia 28. Mais feliz ainda pela vinda dos doi jogadores brasileiros - Alex, do San Antonio Spurs e Leandrindo, do Phoenix Suns. "Eles são jogadores inteligentes e podem se adaptar rápido à liga", disse. E aproveitou para dar um conselho para os amigos brasileiros: "Façam tudo o que um rookie tem de praticar nos treinos, nos jogos, fora de quadra, etc. Treinem forte, mostrem sempre interesse por tudo e paguem às vezes almoço e janta para os veteranos", brincou. Para a temporada, Nenê espera "aprimorar os erros da primeira temporada." Na quinta-feira, o pivô Dikembe Mutombo, de 37 anos eleito quatro vezes o melhor jogador de defesa do ano, fechou contrato com o New York Knicks. Os termos do acordo não foram divulgados. Outros jogos deste sábado: New York e Minessota; Orlando e Miami; Philadelphia e San Antonio; Indiana e Boston;Milwaukee e Chicago;Dallas e New Orleans; Utah e Seattle; Phoenix e Denver; Golden State e Sacramento.