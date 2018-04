Brasília anuncia argentino Sérgio Hernandez como novo treinador

SÃO PAULO - O Brasília anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico argentino Sérgio Hernandez, que foi medalha de bronze comandando o país vizinho nas Olimpíadas de Pequim. Ele substitui José Carlos Vidal, tricampeão do NBB pelo clube e que havia anunciado sua saída ainda durante os playoffs da competição, quando o time caiu para o São José.

Sérgio Hernandez treinou o Penharol, de Mar del Plata (ARG), por seis anos. Ele saiu do clube no início de maio, quando o time caiu nas semifinais do campeonato argentino. Hernandez entrou para a história do basquete argentino em 2007, quando se tornou o primeiro treinador do país a ganhar todos os campeonatos de clubes possíveis.