Brasília bate Londrina fora e permanece invicto no NBB

O Universo/BRB/Financeira Brasília não encontrou grandes dificuldades nesta segunda-feira para manter a invencibilidade no Novo Basquete Brasil (NBB), com o melhor aproveitamento da competição. Em jogo adiantado da 12.ª rodada, a equipe do Distrito Federal foi até o Paraná e venceu o Sercomtel/Londrina por 98 a 83, somando a sua oitava vitória no NBB.

A partida foi antecipada devido à participação do Brasília na Liga das Américas, em janeiro. Antes, no último sábado, a equipe já havia derrotado o Pitágoras/Minas em outro jogo adiantado, mas desta vez por causa do time mineiro, que também disputou a competição continental e acabou eliminado.

Para conquistar mais uma vitória no NBB, o Brasília imprimiu um ritmo forte desde o início nesta segunda. O Londrina, que tem um dos piores aproveitamentos do NBB, não conseguiu fazer frente à equipe visitante, diminuindo a vantagem apenas no último quarto. Ao final do terceiro período, o time do Distrito Federal chegou a estar vencendo por 74 a 48.

O ala Guilherme Giovannoni foi o cestinha do Brasília. O jogador da seleção brasileira anotou 23 pontos. Já o armador Nezinho se destacou com 17 pontos e sete assistências. Pelo Londrina, que soma apenas duas vitórias em sete jogos, o melhor em quadra foi o ala/armador Guilherme, que conseguiu os mesmos 23 pontos de seu xará do time visitante.

Na sequência do NBB, o Brasília ainda disputa mais um jogo adiantado por causa da Liga das Américas. Nesta quinta-feira, a equipe vai até Santa Catarina encarar o Ciser/Araldite/Univille/Joinville, que perdeu apenas uma partida em seis disputadas na competição.