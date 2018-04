Brasília ganha e segue na liderança após rodada do NBB

Com muita facilidade, o Universo/BRB/Financeira Brasília (DF) ganhou mais uma vez e segue na liderança do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta sexta-feira, pela 13.ª rodada da competição, a equipe do Distrito Federal jogou em casa e ganhou com facilidade do São José/Unimed/Vinac (SP) por 85 a 64. Esta foi a 11.ª vitória do Brasília na temporada.

A partida foi equilibrada até o terceiro período, quando o ala/pivô Guilherme Giovanonni tomou controle do jogo, tanto na defesa quanto no ataque. O jogador terminou a partida com 23 pontos e 19 rebotes. "Fico contente de ter um rendimento como esse e ajudar o time a chegar a vitória. Foi um importante voltar ao NBB vencendo", afirmou.

Quem também ganhou, mas com mais dificuldade, foi o Flamengo (RJ). Em belo Horizonte, o time carioca derrotou o Pitágoras/Minas (MG) por 101 a 94, após uma prorrogação. Com o quarto triunfo consecutivo, graças principalmente aos 31 pontos do ala Marcelinho, o Flamengo assumiu a segunda colocação do NBB.

Já o Ciser/Araldite/Univille/Joinville (SC) venceu a segunda partida consecutiva ao superar o Guaraná Antártica/Vitória/Saldanha da Gama (ES), fora de casa, por 82 a 63. O ala Jefferson Sobral foi o grande nome do jogo, com 25 pontos e nove rebotes.

O outro time do Espírito Santo, o Vila Velha/Cetaf/Garoto/UVV (ES), teve uma noite melhor. O time capixaba bateu o Campos do Conde/Sercomtel/Londrina (PR) por 77 a 66.

RESULTADOS DA 13.ª RODADA

Vivo/Franca (SP) 94 x 83 Palmeiras/Lupo/Araraquara (SP)

Assis Basket (SP) 94 x 92 Pinheiros/Sky (SP)

GRSA/Itabom/Bauru (SP) 106 x 73 Paulistano/Amil (SP)

Universo/BRB/Financeira Brasília (DF) 85 x 64 São José/Unimed/Vinac (SP)

Pitágoras/Minas (MG) 94 x 101 Flamengo (RJ)

Vila Velha/Cetaf/Garoto/UVV (ES) 77 x 66 Campos do Conde/Sercomtel/Londrina (PR)

Guaraná Antártica/Vitória/Saldanha da Gama (ESP) 63 x 82 Ciser/Araldite/Univille/Joinville (SC)