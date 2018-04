Brasília ganha mais uma e segue líder isolado do NBB

Com isso, o time da capital federal se manteve como líder agora com nove vitórias em dez jogos. Já o Cetaf perdeu os 50% de aproveitamento e tem uma campanha de quatro vitórias e cinco derrotas. "O projeto do Vila Velha/Cetaf é muito bom. Esperávamos um jogo difícil contra eles. Não nos surpreenderam em nada. Conseguimos abrir uma vantagem e mantivemos até o fim do jogo", afirmou o técnico Lula Ferreira, do Brasília.

No clássico paulista, o Pinheiros/SKY também conseguiu abrir uma boa vantagem no segundo tempo e superou o Paulistano/Amil por 104 a 85. O pivô Olivinha foi o cestinha do jogo, com 27 pontos, além de conseguir 12 rebotes.

No interior de São Paulo, o Vivo/Franca (SP) venceu o Flamengo (RJ) por 72 a 71. O time francano foi liderado pelo armador Helinho, cestinha do jogo com 24 pontos. Pelo lado dos cariocas, o xará Hélio também foi destaque, com 19 pontos. Com o resultado, o Franca chega à sua sexta vitória em oito partidas no NBB, enquanto que o Flamengo amarga a sua terceira derrota nos sete jogos que disputou na competição.

Confira os resultados desta sexta-feira no NBB:

Vivo/Franca (SP) 72 x 71 Flamengo (RJ)

Pinheiros/Sky (SP) 104 x 85 Paulistano/Amil (SP)

Palmeiras/Lupo/Araraquara (SP) 80 x 56 São José/Unimed/Vinac (SP)

GRSA/Itabom/Bauru (SP) 85 x 74 Campos do Conde/Sercomtel/Londrina (PR)

Universo/BRB/Financeira Brasília (DF) 88 x 75 Vila Velha/Cetaf/Garoto/UVV (ES)

Pitágoras/Minas (MG) 102 x 85 Guaraná Antártica/Vitória/Saldanha (ES)