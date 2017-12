Brasília sai na frente nas semis do Nacional de basquete

O Universo/BRB (DF) venceu na abertura da semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Foi na noite desta terça-feira, quando a equipe recebeu o Pitágoras/Minas Tênis (MG) no Ginásio da ASCEB, em Brasília, e ganhou por 90 a 76. O destaque do time de Brasília foi o armador Nezinho, que marcou 20 pontos e ainda deu nove assistências. O ala Alex também foi bem, com seus 17 pontos. Com isso, o Universo/BRB abriu 1 a 0 na série melhor-de-cinco jogos da semifinal. O próximo jogo do confronto entre Brasília e Minas Tênis já acontece nesta quarta-feira, novamente em Brasília, a partir das 20h30. "Prevaleceu o bom ritmo que fizemos no primeiro período quando abrimos uma vantagem de 15 pontos [35 a 20] e depois no segundo quarto quando chegamos a ter 20 pontos de frente. No segundo tempo jogamos mal e permitimos a reação deles. E isso não pode acontecer. Para a partida desta quarta-feira é fundamental manter a concentração durante os 40 minutos para fazermos dois a zero na série", explicou o armador Nezinho, do Universo/BRB. Na outra semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o primeiro jogo da série será disputado também nesta quarta-feira, quando a Unimed/Franca (SP) recebe o UNITRI/Converse (MG) no Ginásio Pedrocão, em Franca, a partir das 20 horas.