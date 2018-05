Brasília sofre, mas vence Minas e mantém 100% no NBB

O Universo/BRB/Financeira Brasília venceu mais uma neste sábado, em partida adiada da sétima rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Jogando em Belo Horizonte, a equipe do Distrito Federal obteve uma vitória apertada sobre o Pitágoras/Minas por 91 a 89.

Com o resultado, o Brasília manteve os 100% de aproveitamento na competição, com sete vitórias em sete jogos. Já o Minas segue com uma campanha irregular, com três triunfos em seis partidas disputadas.

Apesar do revés, o time mineiro contou com os cestinhas da partida. Sucatzky e Drudi marcaram 23 pontos cada. Do lado dos visitantes, Alex anotou 19 pontos, enquanto Valtinho registrou 18, com 6 rebotes e 6 assistências. Guilherme marcou 17 pontos e pegou 7 rebotes.

A partida deste sábado foi marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes. O Brasília chegou a começar melhor e abriu vantagem no placar ao mostrar mais rapidez. No entanto, o Minas reagiu no segundo quarto e manteve a partida disputada.

Nos últimos dois períodos, os dois times se alternaram na liderança do marcador, embora os visitantes conseguissem abrir breve vantagem em alguns momentos. O jogo acabou sendo decidido no segundos finais, quando Raulzinho puxou contra-ataque para o Minas, mas não converteu a cesta. Os dois pontos levariam a partida para a prorrogação.

O técnico Lula, do Brasília, valorizou a vitória difícil e reconheceu a reação do adversário. "Permitimos a reação adversária quando perdemos a qualidade defensiva. O Minas, sendo um time de categoria, aproveitou-se disso e nos colocou em risco", analisou. "No segundo quarto, o Minas entrou no jogo. Aí, ficou uma briga ponto a ponto. O jogo caiu em qualidade, mas ganhamos em emoção", completou.

Já o comandante do Minas, Flávio Davis, exaltou a recuperação da sua equipe. "Nosso poder de luta ficou evidente em quadra. Buscamos reverter um resultado adverso, que não é tarefa fácil diante do grupo qualificado de Brasília".