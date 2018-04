Brasília supera lanterna e segue na liderança do NBB

O Universo/BRB/Financeira Brasília fez a lição de casa neste domingo e derrotou o Saldanha da Gama por 96 a 85. Foi a décima vitória da equipe do Distrito Federal na temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). O Brasília lidera a competição, com apenas uma derrota em 11 jogos. Já o Saldanha da Gama segue na lanterna da competição, com apenas dois triunfos, e dez derrotas.

O ala Alex, que marcou 20 pontos, e o pivô Guilherme Giovannoni, com 18, foram os destaques da partida. Os visitantes foram liderados pelo ala norte-americano Leonard Mosley, responsável por 15 pontos no primeiro tempo.

O Brasília só volta a quadra agora no dia 23 de janeiro para disputar a Liga das Américas. "Essas duas partidas que vencemos [Saldanha e Cetaf] foram muito importantes para nós. Continuamos na liderança do NBB e ainda foi um ótimo preparativo para a Liga das Américas", comentou Giovannoni.

Também neste domingo, Pitágoras/Minas contou com o apoio da torcida para superar o Vila Velha/Cetaf/Garoto/UVV por 105 a 80, em Belo Horizonte. O pivô Murilo foi o cestinha da equipe mineira, com 25 pontos. "Começamos o jogo forte desde o início. Impusemos o ritmo, com uma marcação forte, e soubemos administrar o placar até o fim", comentou o jogador.

Jogando fora de casa, o Flamengo se reabilitou da derrota sofrida para o Vivo/Franca na sexta-feira e bateu o Palmeiras/Lupo/Araraquara, por 74 a 72. O ala Marcelinho foi novamente o destaque da equipe, com 16 pontos. O pivô Deivisson, do Araraquara, conseguiu um double double, com 16 pontos e 14 rebotes.

Ao final do confronto, o técnico Paulo Chupeta comemorou a vitória e a recuperação da equipe após o revés de sexta. "Perdemos para Franca em um jogo muito equilibrado. Para este jogo pedi concentração redobrada para vencermos. Conversei para acertarmos a parte ofensiva e explorarmos os pontos fracos do adversário", afirmou.

Ainda pela rodada, o Londrina visitou o Assis Basket e conquistou mais uma vitória na competição. Venceu por 93 a 88, com grande atuação do ala Guilherme Filipin, responsável por 31 pontos. Pelo Assis, o ala norte-americano Parker registrou 30 pontos.

A rodada será encerrada na segunda-feira com o confronto entre o GRSA/Itabom/Bauru e o Ciser/Araldite/Univille/Joinville, no interior de São Paulo, às 20 horas.