Brasília vence fora e empata semifinal com o Minas

O Brasília venceu o Minas por 99 a 93, fora de casa, e empatou a série melhor-de-cinco pelas semifinais do Campeonato Nacional de Basquete Masculino (CNBM 2008). Os dois próximos confrontos serão em Brasília, na sexta-feira e no sábado. A partida foi equilibrada e o Brasília terminou o primeiro vencendo por 47 a 42. A vantagem foi decisiva para o time do técnico Lula Ferreira, que venceu a partida por cinco pontos de vantagem. Apesar da derrota, o Minas teve o cestinha da partida. Soró marcou 27 pontos. O Brasília dividiu a pontuação entre seus principais jogadores. Arthur marcou 19, Cipriano e Valtinho anotaram 18 e o norte-americano Spillers fez 17 pontos.