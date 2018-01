Briga provoca dez expulsões em vitória do Denver na NBA O Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, venceu o New York Knicks por 123 a 100, na noite deste sábado, numa partida que terminou em pancadaria generalizada e com a expulsão de dez jogadores, entre eles os dois principais astros do time do Colorado, o ala Carmelo Anthony, que foi o cestinha do jogo, com 34 pontos. A confusão começou a 1min15s do fim, quando o pivô J. R. Smith foi tentar uma enterrada e foi atingido durante o salto pelo armador Mardy Collins. Em seguida, o ala Nate Robinson encarou Smith e Anthony também entrou na discussão, que ao pouco envolveu cinco jogadores de cada equipe, todos expulsos - Nenê ficou de fora. A NBA pode punir pesadamente os jogadores, pois a confusão foi a maior desde que jogadores do Indiana Pacers brigaram com torcedores em Detroit, num jogo contra o Pistons, em novembro 2004 - na ocasião, o armador Ron Artest, que iniciou a briga, foi suspenso pelo resto da temporada. "É um dia triste para o basquete", disse o técnico do Denver, George Karl. "Certamente não é essa a imagem que a NBA deseja passar para seu público", reiterou o treinador dos Knicks, Isiah Thomas. A vitória manteve o Denver em segundo lugar na Divisão Noroeste, com 13 vitórias e 9 derrotas. Já o New York está em quarto na Divisão do Atlântico, com 9 vitórias e 17 derrotas. O Phoenix Suns chegou à 11.ª vitória consecutiva ao bater o Sacramento Kings por 105 a 98, com boa atuação do armador brasileiro Leandrinho, que marcou 18 pontos em apenas 24 minutos na quadra. O time segue na frente na Divisão do Pacífico, com 17 vitórias e 6 derrotas. Já o Cleveland Cavaliers perdeu para o Orlando Magic por 81 a 74, e o brasileiro Anderson Varejão terminou com seis rebotes e nenhum ponto marcado, durante 21 minutos em quadra. Outros resultados da rodada Atlanta Hawks 104 x 106 Chicago Bulls Charlotte Bobcats 100 x 106 Boston Celtics Miami Heat 98 x 90 Memphis Grizzlies New York Knicks 100 x 123 Denver Nuggets New Orleans Hornets 79 x 90 Dallas Mavericks New Jersey Nets 82 x 90 Detroit Pistons San Antonio Spurs 103 x 98 Philadelphia Sixers Milwaukee Bucks 108 x 104 Minnesota Timberwolves Atualizada às 13h